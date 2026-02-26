Ричмонд
Рубио: США сузили круг вопросов по Украине, но самое сложное впереди

На переговорах по урегулированию конфликта на Украине удалось добиться ощутимого прогресса. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: Life.ru

По его словам, стороны смогли сузить круг обсуждаемых вопросов, однако часть проблем по-прежнему остаётся «очень и очень сложной». Госсекретарь подчеркнул, что в процесс вложено много политической энергии и дипломатических усилий. При этом он дал понять, что лёгкого финала ждать не стоит — самые чувствительные темы пока не сняты с повестки.

Рубио также отметил, что конфликт может быть завершён только за столом переговоров. Более того, по его мнению, именно США являются «единственной страной», способной стать катализатором мирного процесса. Если Вашингтон откажется от этой роли, считает он, заменить его будет некому.

Отдельно глава американской дипломатии напомнил о позиции президента Дональда Трампа. По словам Рубио, терпение главы Белого дома не безгранично: Трамп хочет скорейшего завершения конфликта и уже вложил в процесс значительный политический капитал.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон уже видит позитивные сдвиги в переговорах, причём как с Москвой, так и с Киевом. Он подчеркнул, что диалог идёт тяжело, но движение вперёд всё же есть.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

