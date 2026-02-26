Экс-депутат Заксобрания Приморья Геннадий Шульга вернул мандат через суд

Фрунзенский районный суд Владивостока 26 февраля отменил решение Законодательного собрания Приморского края о лишении мандата депутата Геннадия Шульги за прогулы комитетских заседаний и обязал вернуть ему статус депутата. Об этом сообщил сам экс-депутат в своем Telegram-канале.
По оценке адвоката Станислава Кульганика, это первый в стране случай, когда регионального парламентария восстанавливают через суд после лишения мандата за пропуски.
Суд признал незаконными рекомендации социального комитета и итоговое голосование Заксобрания, которыми Шульга лишился мандата. Он прямо обязал парламент устранить нарушение его прав. По словам Кульганика, отдельного нового решения депутатов, по его мнению, не потребуется. К работе в краевом парламенте Шульга сможет вернуться примерно в мае—июне, после вступления решения в силу и возможной апелляции со стороны Заксобрания.
Шульгу лишили полномочий 23 апреля 2025 года. Тогда 33 из 37 присутствовавших на заседании депутатов поддержали решение, посчитав шесть пропусков заседаний комитета по социальной политике достаточным проступком для лишения мандата. Основанием стала норма краевого закона о статусе депутата, действовавшая с 2023 года и позволявшая прекращать полномочия за «систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин».
Юристы Шульги добивались отмены этой нормы, ссылаясь на федеральный закон № 414‑ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Пятый апелляционный суд общей юрисдикции признал спорную норму недействующей. 18 февраля Девятый кассационный суд общей юрисдикции оставил это решение в силе. Он окончательно подтвердил, что приморская конструкция лишения мандата за прогулы не соответствует федеральному праву и уставу края.
Ранее по той же норме мандата лишился депутат и предприниматель Дмитрий Назарец. Позже его объявили в международный розыск. Теперь решения по делу Шульги открывают ему и другим фигурантам этой нормы возможность добиваться пересмотра своих дел.