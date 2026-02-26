Экс-депутат Заксобрания Приморья Геннадий Шульга вернул мандат через суд

Суд признал незаконными рекомендации социального комитета и итоговое голосование Заксобрания, которыми Шульга лишился мандата. Он прямо обязал парламент устранить нарушение его прав. По словам Кульганика, отдельного нового решения депутатов, по его мнению, не потребуется. К работе в краевом парламенте Шульга сможет вернуться примерно в мае—июне, после вступления решения в силу и возможной апелляции со стороны Заксобрания.