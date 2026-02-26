Ричмонд
ТАСС: Уиткофф снова прилетел в Женеву

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Швейцарию. Об этом сообщил ТАСС источник в международном аэропорту Женевы, где приземлился самолет.

Источник: Reuters

«Борт спецпосланника американского президента прибыл из Вашингтона», — сказал собеседник агентства.

В Женеве запланирован третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Ожидается, что иранскую делегацию возглавит министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — Уиткофф. На прошлой неделе спецпосланник американского президента также прилетал в Женеву для участия в трехсторонних переговорах по Украине. Тогда же проходил и второй раунд непрямых переговоров между представителями Ирана и США.

