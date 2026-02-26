ТАСС: Уиткофф снова прилетел в Женеву

В Женеве запланирован третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Ожидается, что иранскую делегацию возглавит министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — Уиткофф. На прошлой неделе спецпосланник американского президента также прилетал в Женеву для участия в трехсторонних переговорах по Украине. Тогда же проходил и второй раунд непрямых переговоров между представителями Ирана и США.