ТАСС: Уиткофф снова прилетел в Женеву

«Борт спецпосланника американского президента прибыл из Вашингтона», — сказал собеседник агентства.
В Женеве запланирован третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Ожидается, что иранскую делегацию возглавит министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — Уиткофф. На прошлой неделе спецпосланник американского президента также прилетал в Женеву для участия в трехсторонних переговорах по Украине. Тогда же проходил и второй раунд непрямых переговоров между представителями Ирана и США.
