Подоляка: российские войска охватили с трех сторон Константиновку

Российским подразделениям удалось охватить с трех сторон город Константиновка, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в его Telegram-канале.
«Продолжаются активные наступательные действия в районе Константиновки, которую мы уже охватили, по сути, с трех сторон. И просочились с трех сторон в городскую застройку, что создает для противника большие проблемы», — сказал блогер.
Согласно его сведениям, у ВСУ не хватает резервов, чтобы сдерживать продвижение российских бойцов в районе Константиновки.
Ранее появились сообщения о занятии подразделениями РФ южных окраин города. По информации источников, российские военные усиливают свои позиции, продвигаясь на территории Константиновки.
Также сообщалось о ведении войсками РФ ожесточенных боев в окрестностях Берестка, Ильиновки и Степановки под Константиновкой.
Ранее стало известно об усилении бомбовых ударов по позициям ВСУ на территории Константиновки.