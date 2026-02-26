Ричмонд
Подоляка: российские войска охватили с трех сторон Константиновку

Военный блогер сообщил, что у ВСУ не хватает резервов, чтобы сдерживать продвижение российских бойцов в районе Константиновки.

Источник: Аргументы и факты

Российским подразделениям удалось охватить с трех сторон город Константиновка, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в его Telegram-канале.

«Продолжаются активные наступательные действия в районе Константиновки, которую мы уже охватили, по сути, с трех сторон. И просочились с трех сторон в городскую застройку, что создает для противника большие проблемы», — сказал блогер.

Согласно его сведениям, у ВСУ не хватает резервов, чтобы сдерживать продвижение российских бойцов в районе Константиновки.

Ранее появились сообщения о занятии подразделениями РФ южных окраин города. По информации источников, российские военные усиливают свои позиции, продвигаясь на территории Константиновки.

Также сообщалось о ведении войсками РФ ожесточенных боев в окрестностях Берестка, Ильиновки и Степановки под Константиновкой.

Ранее стало известно об усилении бомбовых ударов по позициям ВСУ на территории Константиновки.