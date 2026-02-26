Мишустин обещал решить наболевшую проблему парковок — в том числе, во Владивостоке

«Минтрансом под кураторством Виталия Геннадьевича (Савельева) подготовлен еще и целый ряд изменений в закон об организации дорожного движения в России», — отметил Михаил Мишустин.
Он заявил, что, в частности, рассматривается вопрос о том, чтобы дать водителям возможность оплачивать парковки не сразу, а в течение суток. Такой вопрос обсуждается давно, особенно в свете того, что в регионах есть перебои с работой интернета.
Сейчас правительство разрабатывает поправки в принципы организации и администрирования парковочных пространств. Мишустин отметил, что одна из задач — введение нового термина — постоплата парковочной сессии. В этом году проект планируют внести в Госдуму.
Отметим, проблема остается актуальной и для Владивостока: с момента введения платных парковок в центре горожане просили сделать возможность оплаты в течение суток после парковки или хотя бы после окончания — как это реализовано в торговых центрах.
Ранее сообщалось о том, что у Контрольно-счетной палаты Приморского края появилось много вопросов к «Цифровому Приморью», которое и занимается администрированием практически всех муниципальных парковок.