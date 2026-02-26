США не исключают возможность удара по верховному лидеру Ирана, пишут СМИ

Газета New York Times ранее сообщала, что власти Ирана готовят план действий, а также список преемников командиров и политиков, в том числе аятоллы Али Хаменеи на случай возможных ударов США по стране и гибели лидера. В статье говорилось, что обсуждался вопрос, кто может стать «иранской Дельси Родригес» (уполномоченный президент Венесуэлы после операции США против Николаса Мадуро). Среди лиц фигурировало и имя Роухани, который «в значительной степени был исключен из окружения аятоллы Хаменеи» и вошел в список «несколько неожиданно».