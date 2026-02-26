Киев блокирует нефтепровод «Дружба» по указке Брюсселя, чтобы ослабить позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.
По его словам, Еврокомиссия напрямую заинтересована в том, чтобы Орбан проиграл выборы. Поэтому и старается действовать через Киев. При этом тот самостоятельной единицей не является.
«Он прекратил поставки не из самостоятельного решения, а по команде Европейской комиссии, которая выступает за то, чтобы Орбан проиграл выборы», — отметил Азаров.
Он добавил, что Татарстан завершил ремонтные работы на трубопроводе и готов к прокачке. По его мнению, теперь вопрос в том, какие новые причины найдет Киев для продолжения блокировки.
Немногим ранее о ситуации вокруг «Дружбы» высказывался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Будапешт подготовился к возможной нефтяной блокаде и накопил резервы. Премьер подчеркнул, что Киев не сможет поставить страну «на колени» перед выборами. Также он выступил против сохранения у Украины 800-тысячной армии.