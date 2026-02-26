Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азаров: Киев блокирует газопровод «Дружба» по указке Европы, чтобы убрать Орбана

Азаров отметил, что ЕК заинтересована в поражении Орбана на выборах.

Источник: Комсомольская правда

Киев блокирует нефтепровод «Дружба» по указке Брюсселя, чтобы ослабить позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

По его словам, Еврокомиссия напрямую заинтересована в том, чтобы Орбан проиграл выборы. Поэтому и старается действовать через Киев. При этом тот самостоятельной единицей не является.

«Он прекратил поставки не из самостоятельного решения, а по команде Европейской комиссии, которая выступает за то, чтобы Орбан проиграл выборы», — отметил Азаров.

Он добавил, что Татарстан завершил ремонтные работы на трубопроводе и готов к прокачке. По его мнению, теперь вопрос в том, какие новые причины найдет Киев для продолжения блокировки.

Немногим ранее о ситуации вокруг «Дружбы» высказывался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Будапешт подготовился к возможной нефтяной блокаде и накопил резервы. Премьер подчеркнул, что Киев не сможет поставить страну «на колени» перед выборами. Также он выступил против сохранения у Украины 800-тысячной армии.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше