Азаров: Киев блокирует газопровод «Дружба» по указке Европы, чтобы убрать Орбана

Немногим ранее о ситуации вокруг «Дружбы» высказывался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Будапешт подготовился к возможной нефтяной блокаде и накопил резервы. Премьер подчеркнул, что Киев не сможет поставить страну «на колени» перед выборами. Также он выступил против сохранения у Украины 800-тысячной армии.