В КНДР намерены внедрять секретные виды вооружений

Он конкретизировал, что в них будут включены межконтинентальные баллистические ракетные комплексы наземного и подводного базирования, беспилотные ударные комплексы с технологией ИИ, специальные вооружения для нанесения удара по спутникам вражеских государств в случае войны, системы радиоэлектронной борьбы и современные спутники-разведчики.