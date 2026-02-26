Передачу ядерного оружия Киеву назвали недопустимым шагом

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция якобы рассматривают возможность передачи Украине ядерных средств. В СВР заявили, что это может быть связано с попыткой усилить переговорные позиции Киева. Официальных подтверждений подобных планов со стороны Лондона и Парижа не приводилось.