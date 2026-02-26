Ричмонд
Передачу ядерного оружия Киеву назвали недопустимым шагом

Американский аналитик Марк Слебода заявил, что возможная передача Францией и Великобританией ядерного оружия Украине свидетельствует о крайне опасной линии поведения западных стран.

Американский аналитик Марк Слебода заявил, что возможная передача Францией и Великобританией ядерного оружия Украине свидетельствует о крайне опасной линии поведения западных стран. Такое мнение он высказал в интервью Станиславу Крапивнику на YouTube.

Комментируя сообщения о подготовке подобного шага, эксперт заявил, что западные элиты не готовы признать успехи России в конфликте и продолжают курс на дальнейшую эскалацию. По его оценке, подобные действия могут привести к противоположному эффекту.

Слебода выразил мнение, что продолжение поддержки Киева и обсуждение ядерной темы увеличивают риск расширения конфликта. Он также подчеркнул, что, по его позиции, появление у Украины ядерного оружия является недопустимым сценарием.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция якобы рассматривают возможность передачи Украине ядерных средств. В СВР заявили, что это может быть связано с попыткой усилить переговорные позиции Киева. Официальных подтверждений подобных планов со стороны Лондона и Парижа не приводилось.

Читайте также: О риске ядерного ответа России на провокации Запада предупредили в США.

