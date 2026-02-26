Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сиди, будешь живее»: Матери пленных солдат ВСУ молят их не возвращаться

Родственники украинских военнослужащих, находящихся в российском плену, призывают их не возвращаться на родину по обмену, считая, что там им может грозить опасность. Они опасаются, что вернувшихся бойцов вновь отправят на фронт, этом пишет Readovka.

«Я очень рада, что ты в плену, и я не хочу, чтобы ты шёл на обмен, потому что даже до дома не доедешь! Ты сиди, будешь живее! Сиди лучше, сынок», — обратилась к военному ВСУ одна из авторов видео.

Ранее Life.ru сообщил, что в городе Димитров раненый украинский солдат на протяжении всей ночи призывал своих сослуживцев сдаться в плен, однако ответа так и не получил. Российские военные оказали бойцу помощь: укрыли одеялом и напоили водой. Его сослуживцы, не откликнувшиеся на призыв, впоследствии были ликвидированы в ходе зачистки.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.