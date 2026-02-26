«Сиди, будешь живее»: Матери пленных солдат ВСУ молят их не возвращаться

«Я очень рада, что ты в плену, и я не хочу, чтобы ты шёл на обмен, потому что даже до дома не доедешь! Ты сиди, будешь живее! Сиди лучше, сынок», — обратилась к военному ВСУ одна из авторов видео.
Ранее Life.ru сообщил, что в городе Димитров раненый украинский солдат на протяжении всей ночи призывал своих сослуживцев сдаться в плен, однако ответа так и не получил. Российские военные оказали бойцу помощь: укрыли одеялом и напоили водой. Его сослуживцы, не откликнувшиеся на призыв, впоследствии были ликвидированы в ходе зачистки.
