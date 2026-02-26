МИД РФ назвал требования к кандидатуре нового генсека ООН

Он обратил внимание, что на текущем этапе российская сторона «присматривается к кандидатам и фиксирует их подходы к ключевым международным проблемам и реформированию ООН», необходимое для восстановления престижа и позиций организации.
«Исходим из того, что будущему генеральному секретарю ООН надлежит строго следовать Уставу всемирной организации, добросовестно и неизбирательно подходить к соблюдению ее принципов, воздерживаться от размывания межгосударственного характера ООН и нарушения принципа “разделения труда” между главными органами Организации», — указал дипломат.
Исправление ошибок прошлого
Так, по словам Логвинова, важным аспектом работы генсека ООН является формирование кадрового состава Секретариата ООН, однако в последние годы «этот орган, без преувеличения, монополизировали западники».
«На большинство руководящих постов назначены представители стран западного меньшинства или чиновники с двойным западным гражданством, — заметил он. — Сложившаяся ситуация требует срочного выправления. Осуществлять подбор сотрудников следует на максимально широкой географической основе, как это предусмотрено статьей 101 Устава ООН».
Взыскательный отбор и фактор понимания
В связи с этим глава департамента международных организаций МИД России подчеркнул, что особое значение Россия будет придавать позиции кандидатов по украинскому кризису. «Ожидаем от будущего главы Секретариата ООН должного учета наших озабоченностей, в первую очередь понимания, что залогом долгосрочного мирного урегулирования является устранение коренных причин сложившейся ситуации», — конкретизировал он.
«Намерены подойти к отбору конкретной персоналии максимально взыскательно с учетом послужного списка, декларируемых намерений, а главное — степени совпадения подходов к проблемам на ооновской повестке», — констатировал Логвинов.
О процедуре выборов на пост генсека
Ранее председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок заявила, что орган начнет проводить заседания с кандидатами на пост генсекретаря всемирной организации в конце апреля. Процесс непосредственного выбора генсека намечен на конец июля 2026 года. Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.
Генеральный секретарь избирается СБ ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал этот пост более 10 лет. В соответствии с устоявшейся практикой руководителя ООН не выбирают из представителей постоянных членов СБ — России, Великобритании, КНР, США и Франции.