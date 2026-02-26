МИД РФ назвал требования к кандидатуре нового генсека ООН

Генеральный секретарь избирается СБ ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал этот пост более 10 лет. В соответствии с устоявшейся практикой руководителя ООН не выбирают из представителей постоянных членов СБ — России, Великобритании, КНР, США и Франции.