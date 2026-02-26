Лебедев: в ходе массированного удара ракеты вскрыли бункер с военными ВСУ

«В северных пригородах Харькова и в районе Чугуева “Искандеры” поразили цели, которые, судя по выбору ракет и географии, относятся к военной инфраструктуре и логистике. Отдельный точечный удар пришелся по району Кириковки в Сумской области», — сообщил Лебедев.