Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: в ходе массированного удара ракеты вскрыли бункер с военными ВСУ

Координатор подполья сообщил о нанесении массированного удара по объектам ВСУ в ряде регионов Украины.

Источник: Аргументы и факты

В ходе массированного удара, который российские военные наносят в четверг по объектам ВСУ, поражен бункер с украинскими военными, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, укрепленный объект противника поразила ракета.

«Есть как минимум один вскрытый Цирконом защищенный бункер с военными», — написал Лебедев.

Он не уточнил, на каком из участков в зоне СВО находится пораженный бункер.

Согласно сведениям Лебедева, целями массированного удара стали также места дислокации подразделений РФ, предприятия украинского ВПК и логистика противника.

По информации координатора подполья, известно о нанесении ударов по объектам противника в Мене Черниговской области, Запорожье, Полтаве, Кривом Роге, Краматорске, Недригайлове Сумской области, а также в Харькове и ряде населенных пунктов Харьковской области.

«В северных пригородах Харькова и в районе Чугуева “Искандеры” поразили цели, которые, судя по выбору ракет и географии, относятся к военной инфраструктуре и логистике. Отдельный точечный удар пришелся по району Кириковки в Сумской области», — сообщил Лебедев.

Ранее сообщалось о взрывах, прогремевших в ночь на четверг в ряде регионов Украины на фоне воздушной тревоги.