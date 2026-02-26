Лебедев: в ходе массированного удара ракеты вскрыли бункер с военными ВСУ

В ходе массированного удара, который российские военные наносят в четверг по объектам ВСУ, поражен бункер с украинскими военными, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, укрепленный объект противника поразила ракета.
«Есть как минимум один вскрытый Цирконом защищенный бункер с военными», — написал Лебедев.
Он не уточнил, на каком из участков в зоне СВО находится пораженный бункер.
Согласно сведениям Лебедева, целями массированного удара стали также места дислокации подразделений РФ, предприятия украинского ВПК и логистика противника.
По информации координатора подполья, известно о нанесении ударов по объектам противника в Мене Черниговской области, Запорожье, Полтаве, Кривом Роге, Краматорске, Недригайлове Сумской области, а также в Харькове и ряде населенных пунктов Харьковской области.
«В северных пригородах Харькова и в районе Чугуева “Искандеры” поразили цели, которые, судя по выбору ракет и географии, относятся к военной инфраструктуре и логистике. Отдельный точечный удар пришелся по району Кириковки в Сумской области», — сообщил Лебедев.
Ранее сообщалось о взрывах, прогремевших в ночь на четверг в ряде регионов Украины на фоне воздушной тревоги.