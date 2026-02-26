В Киеве, Харькове и Запорожье прогремели взрывы

«В Киеве слышны взрывы», — рассказали журналисты.
В Харькове зафиксировано два взрыва ранним утром. Также взрыв произошёл в подконтрольном ВСУ Запорожье. По данным онлайн-карты Минцифры Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Ранее Life.ru рассказывал, что каждый месяц ряды ВСУ пополняют около 600 новых иностранных наёмников. При этом на данный момент в Сухопутных войсках Украины насчитывается более 10 тысяч легионеров из 75 стран по всему миру.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.