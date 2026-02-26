Дотком предупредил, что безумный Зеленский точно применит ядерное оружие

«Вы пытались установить мир. Мы живём в мире с ядерным оружием. У западных союзников Украины есть ядерное оружие. Безумный Зеленский, у которого нет сочувствия ни к своим жертвам, ни к собственному народу, применит ядерное оружие. Зеленскому нужно ядерное оружие или грязная бомба. Он применит их без колебаний», — написал он в социальной сети X*.