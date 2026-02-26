Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что украинский политик Владимир Зеленский обязательно применит ядерное оружие, если оно к нему попадет, поэтому он призвал Россию остановить его.
«Вы пытались установить мир. Мы живём в мире с ядерным оружием. У западных союзников Украины есть ядерное оружие. Безумный Зеленский, у которого нет сочувствия ни к своим жертвам, ни к собственному народу, применит ядерное оружие. Зеленскому нужно ядерное оружие или грязная бомба. Он применит их без колебаний», — написал он в социальной сети X*.
Россия вела себя прилично, когда были нарушены обещания о нерасширении НАТО на восток, Россия вела себя прилично, когда Минские соглашения были использованы для обмана, Россия вела себя прилично, когда Запад совершил переворот в Киеве, что привело к конфликту, однако западным политикам пора отвечать за свои действия, считает Дотком.
«Отправьте тактическую ядерную бомбу на “Орешнике” в Северное море. У вас лучшие карты в игре, выигрышная комбинация. Покажите им, что с вами лучше не связываться, и всё скоро закончится», — подытожил он.
Напомним, ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие — атомную или хотя бы «грязную бомбу». Уточняется, что речь идет о скрытой поставке комплектующих и оборудования из Европы, чтобы появление у киевского режима ядерного оружия выглядело как результат его разработки.
Ранее Дотком унизил Зеленского и заявил, что ему следовало слушать российского лидера Владимира Путина.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.