Захарова назвала инцидент с катером у Кубы «агрессивной провокацией США»

Как ранее сообщило Министерство внутренних дел Кубы, катер, зарегистрированный в штате Флорида в США, вошел в воды островного государства. Находившиеся на борту люди начали стрелять по приблизившимся к ним кубинским пограничникам, которые, в свою очередь, открыли ответный огонь. По данным ведомства, в результате перестрелки были убиты четверо нападавших, еще шесть пострадали. Кроме того, ранения получил командир кубинского пограничного патруля.