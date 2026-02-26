Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала инцидент с катером у Кубы «агрессивной провокацией США»

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Инцидент с американским катером, вторгшимся в территориальные воды Кубы, является агрессивной провокацией Вашингтона для «эскалации ситуации и детонации конфликта». Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Агрессивная провокация США, целью которой является эскалация ситуации и детонация конфликта», — сказала дипломат.

Как ранее сообщило Министерство внутренних дел Кубы, катер, зарегистрированный в штате Флорида в США, вошел в воды островного государства. Находившиеся на борту люди начали стрелять по приблизившимся к ним кубинским пограничникам, которые, в свою очередь, открыли ответный огонь. По данным ведомства, в результате перестрелки были убиты четверо нападавших, еще шесть пострадали. Кроме того, ранения получил командир кубинского пограничного патруля.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше