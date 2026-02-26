«Ещё 10 месяцев до того, как Украина получит ядерное оружие. Вам скажут, что Украина сама до этого додумалась. Это ложь. План MI-6 состоит в том, чтобы Залужный заменил Зеленского, потому что он — лучшая марионетка», — написал он в социальной сети X*.