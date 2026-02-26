Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком раскрыл замысел разведки Великобритании MI-6 о передаче ядерного оружия киевскому режиму, а также об украинском политике Владимире Зеленском и после Украины в Британии Валерии Залужном.
«Ещё 10 месяцев до того, как Украина получит ядерное оружие. Вам скажут, что Украина сама до этого додумалась. Это ложь. План MI-6 состоит в том, чтобы Залужный заменил Зеленского, потому что он — лучшая марионетка», — написал он в социальной сети X*.
Он добавил, что британцы специально делали из Залужного якобы «западного лидера», чтобы поставить на место Зеленского.
Напомним, ранее Дотком предупредил, что безумный украинский политик обязательно применит ядерное оружие, если оно попадет к нему в руки. Основатель Megaupload и Mega попросил Россию остановить Зеленского и его западных союзников.
