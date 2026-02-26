Жена Дмитриева выдала Life.ru, куда деваются его легендарные футболки после переговоров

Видео © Телеграм / Юнашев LIVE.
«Даже по футболочкам он сам принимает решения… Это я у него потом эти футболочки забираю, говорю “Дай поносить”, — призналась с улыбкой Наталья Попова и на уточняющей вопрос, какая ей больше всего по душе, добавила: “Там много — “Россия — страна, которая ничего не боится”, ещё есть толстовки “Орешник” шикарные, но их только на специальные мероприятия”.
А вот рабочие вопросы, связанные с переговорами, по её словам, дома не обсуждаются. Квопросам конфиденциальности супруг относится серьёзно и детали переговорного процесса не раскрывает: «То, что должно оставаться секретным, остаётся секретным».
Любовь Дмитриева к таким нарядам разделяет и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он даже появился свитере с буквами СССР во время визита на Аляску в августе 2025 года. Там прошли российско-американские переговоры с участием президента Владимира Путина. Позже Лавров пояснил, его одежда не означала стремления восстановить СССР, а надпись не несла скрытого политического смысла. По его словам, американской стороне свитшот даже понравился.
