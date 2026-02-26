Жена Дмитриева выдала Life.ru, куда деваются его легендарные футболки после переговоров

«Даже по футболочкам он сам принимает решения… Это я у него потом эти футболочки забираю, говорю “Дай поносить”, — призналась с улыбкой Наталья Попова и на уточняющей вопрос, какая ей больше всего по душе, добавила: “Там много — “Россия — страна, которая ничего не боится”, ещё есть толстовки “Орешник” шикарные, но их только на специальные мероприятия”.