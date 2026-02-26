Россия может дать жесткий ответ Франции и Британии: на Западе указали на один документ

Ядерная доктрина России позволяет жестко ответить на планы Франции и Британии по размещению оружия на Украине. Об этом пишет издание Strategic Culture.
Авторы отмечают, что возможное появление ядерного оружия на украинской территории Москва рассматривает как «красную линию». Поэтому реализация подобных инициатив приведет к последствиям далеко за пределами конфликта. По мнению издания, риски глобальной эскалации в таком случае резко возрастут.
«Это позволит Москве совершить любые шаги, которые она сочтет нужными, чтобы предотвратить такой маневр», — говорится в материале.
Автор также указывает на изменения в российской ядерной доктрине, внесенные в 2024 году. По его версии, они допускают ответ не только на прямые действия ядерных держав, но и на совместные шаги с их участием.
Немногим ранее в Кремле ответили на обсуждение передачи Киеву ядерных технологий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные инициативы крайне опасными. По его словам, речь идет о шагах, граничащих с безумием. В Москве подчеркнули серьезность таких заявлений.