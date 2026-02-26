Ростовский грузоперевозчик «Трэвеллер Шиппинг» оспаривает санкции ЕС

Речь идет о танкере Millerovo, который подпал под санкции ЕС в октябре 2025 года. Иск был подан 31 декабря. Компания утверждает, что санкции против танкера неправомерны. В заявлении, опубликованном на сайте суда 23 февраля, приводятся четыре ключевых аргумента. Во-первых, по данным компании, Совет ЕС не предоставил достаточных оснований для включения судна в санкционный список, во-вторых, танкер не перевозит нефть и нефтепродукты, на которые наложены ограничения, в-третьих, судно не выходит в море без действующего договора страхования.