Ростовский грузоперевозчик «Трэвеллер Шиппинг» оспаривает санкции ЕС

Ростовская компания «Трэвеллер Шиппинг», входящая в российский сельскохозхолдинг «Астон», обратилась в Общий суд ЕС с требованием снять санкции с принадлежащего ей судна.

Источник: Коммерсантъ

В своем иске грузоперевозчик утверждает, что танкер не перевозит нефть и нефтепродукты, и указывает на то, что Совет Евросоюза не предоставил обоснований для включения судна в санкционный список. Об этом сообщает «Ъ».

Речь идет о танкере Millerovo, который подпал под санкции ЕС в октябре 2025 года. Иск был подан 31 декабря. Компания утверждает, что санкции против танкера неправомерны. В заявлении, опубликованном на сайте суда 23 февраля, приводятся четыре ключевых аргумента. Во-первых, по данным компании, Совет ЕС не предоставил достаточных оснований для включения судна в санкционный список, во-вторых, танкер не перевозит нефть и нефтепродукты, на которые наложены ограничения, в-третьих, судно не выходит в море без действующего договора страхования.

Отмечается, что танкер находится в исправном состоянии, и все технические проблемы устранены.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Трэвеллер Шиппинг» зарегистрировано в 2007 году в Ростове-на-Дону, основной вид деятельности — морские грузоперевозки. Компания входит в российский агрохолдинг «Астон», который в том числе занимается экспортом зерна и растительного масла.

