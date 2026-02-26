Напомним, ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие — атомную или хотя бы «грязную бомбу». Уточняется, что речь идет о скрытой поставке комплектующих и оборудования из Европы, чтобы появление у киевского режима ядерного оружия выглядело как результат его разработки.