Экс-разведчик Риттер заявил, что все вопросы Европы решит один «Орешник»

Бывший американский разведчик Риттер заявил, что все вопросы Европы можно решить одним российским «Орешником».

Источник: Аргументы и факты

Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в социальной сети X*, что все вопросы европейских лидеров можно решить лишь одной российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

«Один Орешник — и все проблемы Европы решены…», — написал экс-разведчик.

Комментаторы под постом поддержали Риттера. «Ты читаешь мои мысли, Скотт», — отметил Alex.

«Европа страдает от некомпетентных лидеров, или же лидеры просто идиоты?», — подчеркнул Yusuf Komen.

Напомним, ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие — атомную или хотя бы «грязную бомбу». Уточняется, что речь идет о скрытой поставке комплектующих и оборудования из Европы, чтобы появление у киевского режима ядерного оружия выглядело как результат его разработки.

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком предупредил, что безумный украинский политик Владимир Зеленский точно применит ядерное оружие, если оно попадет к нему в руки.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.