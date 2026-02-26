Politico узнало, какую роль Израилю США хотят отвести в атаке на Иран

Старшие советники президента США Дональда Трампа предпочли бы, чтобы Израиль нанес удар по Ирану раньше атаки Вашингтона, сообщили Politico два чиновника администрации американского лидера, знакомые с текущими обсуждениями.
По их словам, такая позиция объясняется тем, что удар Израиля спровоцирует Иран на ответные действия, что поможет США заручиться поддержкой граждан в отношении атаки. Politico приводит результаты недавних опросов, согласно которым американцы поддерживают смену режима в Иране, но не желают жертв со стороны США для достижения этого.
«В администрации и ее окружении считают, что политика будет намного эффективнее, если израильтяне начнут действовать первыми и в одиночку, а иранцы нанесут нам ответный удар и дадут нам больше оснований для принятия мер», — сказал один из собеседников издания.
Как пишет Politico, такой сценарий дает Вашингтону еще один «предлог» для атаки в дополнение к иранской ядерной программе. Хотя США ведут переговоры с Ираном по этому вопросу — 26 февраля в Женеве состоится новый раунд — в Вашингтоне надежды на дипломатическое урегулирование тают. Как говорит один из собеседников издания, люди, приближенные к президенту, считают, что «мы собираемся бомбить их».
При такой позиции остаются открытыми вопросы о сроках и масштабах атаки.
В контексте последнего один из собеседников поясняет, что американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке не находятся под израильской системой ПРО «Железный купол» при том, что Иран в случае масштабной атаки с целью смены режима «ответит всем, что у него есть».
Тем не менее, наиболее вероятным сценарием независимо от желания Израиля действовать первым источники Politico называют совместную американо-израильскую атаку. Среди возможных вариантов Трамп рассматривает ограниченный удар, скорее всего, по иранским ядерным объектам, чтобы заставить Тегеран пойти на сделку, и более масштабную атаку в случае провала дипломатического пути, рассказывает один из собеседников.
Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в комментарии Politico заявила: «СМИ могут продолжать спекулировать на мыслях президента сколько угодно, но только президент Трамп знает, что он может или не может сделать». Посольство Израиля в Вашингтоне отказалось от комментариев изданию.
Вашингтон и Тегеран ведут переговоры по поводу иранской ядерной программы. Израиль настаивает также на запрете ракетной программы Ирана, что последний отвергает. В начале февраля Jerusalem Post писала, что израильские высокопоставленные военные чиновники предупредили американских коллег, что иранская программа создания баллистических ракет представляет не меньшую угрозу существования Израиля, чем ядерная программа, и Тель-Авив готов действовать в одиночку в случае необходимости.
Затем CBS News сообщил, что Трамп пообещал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху поддержку удара Израиля по объектам иранской ракетной программы, если переговоры с Тегераном провалятся.