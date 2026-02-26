Ричмонд
Впервые со времен Великой депрессии США покинуло больше людей, чем въехало

За 2025 год из Соединенных Штатов выехало на 150 тысяч человек больше, чем въехало.

Источник: Аргументы и факты

В 2025 году из Соединенных Штатов впервые с периода Великой депрессии (1929−1939 гг.) уехало больше людей, чем въехало. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на данные и расчёты Института Брукингса.

Число покинувших страну превысило число иммигрантов на 150 тысяч человек, и эта тенденция, вероятно, продолжится в 2026 году. Хотя власти США объясняют миграционный дисбаланс борьбой с нелегальной миграцией, на самом деле значительную часть оттока составляют американские граждане, добровольно выбирающие другие страны.

По данным WSJ, в 2025 году как минимум 180 тысяч американцев переехали в 15 разных стран. Особенно заметен рост числа переезжающих в государства Евросоюза. Почти повсеместно количество американцев, прибывших туда для жизни и работы, достигло рекордного уровня.

«Для многих граждан новая американская мечта заключается в том, чтобы больше не жить в США», — отмечает газета, указывая, что люди ищут более безопасные и финансово доступные условия за рубежом.

Последний раз подобный отток был зафиксирован в 1935 году, во время Великой депрессии. Тогда, по историческим данным, более 100 тысяч американцев эмигрировали, в том числе выбрав СССР в качестве нового места жительства.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа активизировала работу по отзыву гражданства США у тех, кто родился за пределами страны.

