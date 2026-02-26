Бойцы РФ взяли в плен солдат ВСУ при штурме опорника в Запорожской области

Российским бойцам удалось взять в плен украинских солдат в ходе штурма одного из опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, рассказал на опубликованном в Сети видео военнослужащий РФ, участвовавший в захвате позиций противника.
По словам бойца, штурмовавшие опорник российские военные обнаружили группу боевиков ВСУ в одном из блиндажей.
«Начали разбор блиндажа. Со всех сторон гранаты, ТМ-ки (мины — прим. ред.)», — рассказал боец.
По его словам, двое засевших в блиндаже военнослужащих противника были ликвидированы. Еще троих удалось убедить сдаться.
Военнослужащий рассказал, что российские бойцы успешно вывели с передовой сложивших оружие украинских боевиков.
Ранее были опубликованы кадры взятия в плен российскими военными группы боевиков 116-й мехбригады ВСУ в ходе штурма блиндажа на территории Харьковской области. Также в Сети появилось видео сдачи в плен военнослужащих украинского 425-го штурмового полка «Скала», которые решили сложить оружие, увидев российские дроны.