СМИ: Орбан спровоцировал один из самых серьезных внутренних кризисов в ЕС

В ответ Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявил о приостановке экспорта дизельного топлива в эту страну. Братислава, в свою очередь, прекратила аварийные поставки электроэнергии.