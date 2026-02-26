«На прошлой неделе Орбан спровоцировал один из худших внутренних кризисов в ЕС за последние годы, выступив против плана поддержки (Киева. — Прим. ред.)», — говорится в материале.
В конце января Венгрия и Словакия лишились поставок по трубопроводу «Дружба» из-за остановки транзита со стороны Украины. По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за «российских атак».
В ответ Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявил о приостановке экспорта дизельного топлива в эту страну. Братислава, в свою очередь, прекратила аварийные поставки электроэнергии.
Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев объясняет свои действия надуманными политическими причинами, поскольку технических оснований для этого нет.