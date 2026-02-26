Ричмонд
Над российскими регионами сбили 17 БПЛА. Военная операция, день 1464-й

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 17 украинских БПЛА над российскими регионами. Госсекретарь США Марко Рубио назвал небезграничным терпение президента США Дональда Трампа в мирном процессе по Украине. Axios узнал, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что надеется урегулировать конфликт до конца 2026 года. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:46 Премьер Венгрии Виктор Орбан отказом поддержать выделение Евросоюзом кредита Украине на 90 миллиардов евро спровоцировал один из самых серьезных внутренних кризисов в ЕС — Politico.

9:33 Евросоюз не станет принимать юридические меры против Венгрии за отказ поддержать выделение кредита Украине на €90 млрд. Вместо этого блок сосредоточится на давлении и уговорах, в частности, речь может идти о документе с обещанием восстановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», пишет Politico со ссылкой на дипломатов и неназванного чиновника ЕС.

9:19 Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

9:05 Россия не смогла захватить территорию Украины и изменить геополитический курс республики, что является «победой» для Киева, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

8:44 Взрывы произошли в Черниговской области и вблизи Винницы, сообщило издание «Новости.LIVE».

8:32 ВСУ используют отравляющие вещества против мирных российских граждан и армии России, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

8:21 Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом заявил о надежде на завершение конфликта с Россией в 2026 году, сообщает Axios со ссылкой на источники.

8:18 Терпение президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта не будет длиться вечно, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

8:15 ? Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 17 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Семь дронов сбили над Брянской областью, четыре — над Тульской, два — Калужской, по одному — над Белгородской и Воронежской областями, а также акваториями Черного и Азовского морей.

8:00 Сегодня 1464-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

