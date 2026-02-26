Ричмонд
В Китае описали будущее Запада в случае передачи ядерного оружия Украине

Передача ядерного оружия Украине будет означать для Запада поражение. Такое мнение выразили журналисты китайского портала Sohu.

Источник: РИА "Новости"

Авторы материала отметили, что даже если Киев получит такое вооружение, он не сможет сформировать стратегическую силу сдерживания. В связи с этим Украина станет для России приоритетной целью для потенциального ядерного удара, считают журналисты.

Кроме того, при таком развитии событий существуют огромные риски для Великобритании и Франции. В статье указали, что при передаче Украине ядерного оружия будет утерян контроль за его распространением, и основной удар придется по Европе. Также неизвестно, как на подобную ситуацию отреагируют США и будут ли готовы нести ответственности за происходящее.

«Преодоление ядерного порога будет означать поражение не только для Украины, но и для всего Запада», — говорится в публикации.

24 февраля Служба внешней разведки России сообщила о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие. При этом появление у ВСУ подобного типа оружия хотят представить как результат собственных разработок Киева, указали в разведслужбе.

В Госдуме назвали намерения Парижа и Лондона вопиющим нарушением норм международного права, и предупредили, что ядерное вооружение Украины приведет к трагичной развязке украинского конфликта.

