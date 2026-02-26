МФЦ Прикамья смогут выдавать свидетельства о рождении и смерти

Сотрудников краевого МФЦ Прикамья могут наделить полномочиями по регистрации рождения и смерти граждан, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Пермского края.
Законопроект будет представлен в региональном парламенте по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Так, МФЦ Пермского края сможет получить отдельное государственное право регистрировать рождение и смерть, выдавая соответствующие свидетельства.
Авторы проекта подчеркнули, что подобные изменения помогут сделать услуги для жителей региона доступнее. Граждане смогут быстрее оформлять и получать необходимые документы благодаря принципу «одного окна», а также пользоваться услугами центра в вечернее время и по субботам. Предложенную инициативу планируют рассмотреть на апрельском заседании заксобрания Пермского края.