Орбан уличил Зеленского в попытках втянуть Венгрию в украинский конфликт

Орбан в очередной раз призвал Киев восстановить работу нефтепровода «Дружба».

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть его страну в конфликт на Украине. Текст открытого письма опубликован в соцсети X.

По словам Орбана, на протяжении четырех лет Киев добивается вовлечения Будапешта в противостояние с Россией. При этом все действия украинская сторона координирует с Брюсселем и венгерской оппозицией.

«В течение четырех лет вы работаете над тем, чтобы втянуть Венгрию в (конфликт — прим.ред.) между вашей страной и Россией», — заявил Орбан.

Он добавил, что в последние дни был заблокирован нефтепровод «Дружба», и призвал немедленно возобновить его работу. По словам премьера, такие действия ставят под угрозу надежное и доступное энергоснабжение венгерских семей.

Тем временем бывший премьер Украины Николай Азаров также высказался о ситуации вокруг «Дружбы». В интервью ТАСС он заявил, что решение о блокировке принято по указке Брюсселя. По его мнению, таким образом пытаются ослабить позиции Орбана перед выборами. Азаров отметил, что российская сторона завершила ремонт трубопровода и готова к прокачке нефти.

