Орбан уличил Зеленского в попытках втянуть Венгрию в украинский конфликт

Тем временем бывший премьер Украины Николай Азаров также высказался о ситуации вокруг «Дружбы». В интервью ТАСС он заявил, что решение о блокировке принято по указке Брюсселя. По его мнению, таким образом пытаются ослабить позиции Орбана перед выборами. Азаров отметил, что российская сторона завершила ремонт трубопровода и готова к прокачке нефти.