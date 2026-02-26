Лебедев: артиллерийское подразделение ВСУ попало под удар под Чугуевом

В ночь на четверг в Харьковской области нанесен удар по расположению одного из артиллерийских подразделений ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, под удар попало место скопления артиллеристов ВСУ в районе города Чугуев.
«Уничтожено артиллерийское подразделение и минимум три артиллерийские самоходные установки НАТОвского образца», — написал координатор подполья.
Он сообщил также о поражении под Чугуевом склада с дронами ВСУ и находившихся поблизости пикапов с наваренными турелями для запуска БПЛА.
По словам Лебедева, для поражения объектов противника в районе Чугуева были применены ракеты и ударные беспилотники.
Координатор подполья упомянул также об атаках дронов на объекты ВСУ в районе Эсхара, Балаклеи, Печенегов и Коротича.
Ранее появилась информация о поражении в результате ракетного удара бункера с военнослужащими ВСУ на одном из участков в зоне СВО.