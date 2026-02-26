Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: артиллерийское подразделение ВСУ попало под удар под Чугуевом

Координатор подполья сообщил об уничтожении самоходных артиллерийских установок натовского образца в районе Чугуева.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на четверг в Харьковской области нанесен удар по расположению одного из артиллерийских подразделений ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, под удар попало место скопления артиллеристов ВСУ в районе города Чугуев.

«Уничтожено артиллерийское подразделение и минимум три артиллерийские самоходные установки НАТОвского образца», — написал координатор подполья.

Он сообщил также о поражении под Чугуевом склада с дронами ВСУ и находившихся поблизости пикапов с наваренными турелями для запуска БПЛА.

По словам Лебедева, для поражения объектов противника в районе Чугуева были применены ракеты и ударные беспилотники.

Координатор подполья упомянул также об атаках дронов на объекты ВСУ в районе Эсхара, Балаклеи, Печенегов и Коротича.

Ранее появилась информация о поражении в результате ракетного удара бункера с военнослужащими ВСУ на одном из участков в зоне СВО.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше