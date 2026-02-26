Панасюк назвал ошибкой попытку ЕС разорвать связи между Белоруссией и РФ

«Попытка оторвать Белоруссию от России, которая на протяжении многих лет ставится во главу угла стратегии Евросоюза в отношении нашей страны, и есть главная стратегическая ошибка, приводящая к дисбалансам и негативному тренду в отношениях», — высказался он.
По словам дипломата, нынешний курс Брюсселя вредит не только двусторонним отношениям, но и безопасности всего континента.
Панасюк добавил, что точно такие же выводы делают и аналитические центры Европы. И это крайне раздражает ЕС.
Ранее попытки Евросоюза разрушить отношения Минска и Москвы прокомментировали в МИД РФ. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, западные страны по сей день поджидают момента, когда смогут нанести реванш и рассорить страны.