Панасюк назвал ошибкой попытку ЕС разорвать связи между Белоруссией и РФ

«Попытка оторвать Белоруссию от России, которая на протяжении многих лет ставится во главу угла стратегии Евросоюза в отношении нашей страны, и есть главная стратегическая ошибка, приводящая к дисбалансам и негативному тренду в отношениях», — высказался он.