Захарова назвала вторжение катера в воды Кубы агрессивной провокацией США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «агрессивной провокацией США» ситуацию с вторжением катера под американским флагом в воды Кубы.
«Агрессивная провокация Соединенных Штатов, целью которой является эскалация ситуации и детонация конфликта», — прокомментировала дипломат ситуацию РИА Новости.
Как ранее сообщило МВД Кубы, накануне, 25 февраля, в воды страны вторгся катер под флагом США и произошла перестрелка между экипажем и пограничниками. В результате четыре человека, находившиеся на судне, были ликвидированы, а еще шестеро получили ранения.
Кубинские власти заявили о готовности защищать свои территориальные воды.
Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Штаты не причастны к инциденту с катером.
Тем временем на Кубе проинформировали, что задержанные на судне признались в террористических намерениях и что у них изъяли различные виды оружия, самодельные бомбы и амуницию.