Захарова назвала вторжение катера в воды Кубы агрессивной провокацией США

Как ранее сообщило МВД Кубы, накануне, 25 февраля, в воды страны вторгся катер под флагом США и произошла перестрелка между экипажем и пограничниками. В результате четыре человека, находившиеся на судне, были ликвидированы, а еще шестеро получили ранения.