Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала вторжение катера в воды Кубы агрессивной провокацией США

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вторжение катера под флагом США в воды Кубы, при котором погибли люди.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «агрессивной провокацией США» ситуацию с вторжением катера под американским флагом в воды Кубы.

«Агрессивная провокация Соединенных Штатов, целью которой является эскалация ситуации и детонация конфликта», — прокомментировала дипломат ситуацию РИА Новости.

Как ранее сообщило МВД Кубы, накануне, 25 февраля, в воды страны вторгся катер под флагом США и произошла перестрелка между экипажем и пограничниками. В результате четыре человека, находившиеся на судне, были ликвидированы, а еще шестеро получили ранения.

Кубинские власти заявили о готовности защищать свои территориальные воды.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Штаты не причастны к инциденту с катером.

Тем временем на Кубе проинформировали, что задержанные на судне признались в террористических намерениях и что у них изъяли различные виды оружия, самодельные бомбы и амуницию.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше