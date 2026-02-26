«В рядах ВСУ возникают большие проблемы из-за офицеров, купивших себе звание и должность, особенно в боевых подразделениях, так как “купленные” офицеры не могут повести подразделение в бой из-за банального отсутствия теоретических знаний, следствие чего мы можем видеть на поле боя», — сказал собеседник агентства.
Некомпетентность таких командиров ведёт либо к гибели личного состава, либо к провалу боевой задачи. Явление приобрело более массовый характер на фоне попыток уклониться от службы.
Ранее сообщалось, что украинская армия на данный момент способна лишь к обороне и постепенному отходу в Днепропетровской области. Ситуация для ВСУ оценивается как сложная. Западные аналитики указывают на необходимость мобилизации порядка 250 тысяч человек (что эквивалентно 50 бригадам) не только для проведения наступательных действий, но и для удержания текущей линии фронта.
