ВСУ несут крупные потери из-за офицеров с купленными званиями

Ранее сообщалось, что украинская армия на данный момент способна лишь к обороне и постепенному отходу в Днепропетровской области. Ситуация для ВСУ оценивается как сложная. Западные аналитики указывают на необходимость мобилизации порядка 250 тысяч человек (что эквивалентно 50 бригадам) не только для проведения наступательных действий, но и для удержания текущей линии фронта.