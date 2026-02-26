Владивосток вошел в список городов с самой дорогой жизнью: сколько нужно денег в месяц

Причина — в транспортной изоляции. Грузы идут по сложной цепочке: Москва — Владивосток, затем морем в Анадырь и только потом по городу. Население города — всего 13,6 тысячи человек, средняя зарплата превышает 200 тысяч рублей, но и прожиточный минимум здесь почти 50 тысяч. Снять жилье надолго сложно — в основном предлагается посуточная аренда по 5−6 тысяч рублей в день.