Владивосток вошел в список городов с самой дорогой жизнью: сколько нужно денег в месяц

В лидерах рейтинга обосновался Владивосток, где для комфортной жизни требуется около 85 тысяч рублей в месяц. Основные траты распределяются следующим образом: аренда жилья обойдется почти в 55 тысяч рублей, продукты — от 7,9 тысячи по официальным ценам до 16 тысяч с учетом реальных расходов. Транспортный безлимитный абонемент стоит 3 141 рубль, коммунальные услуги — около 5 тысяч, еще 6 тысяч закладывается на досуг.
«Владивосток входит в число самых дорогих городов России благодаря своему удаленному расположению и статусу крупнейшего портового центра Дальнего Востока. Здесь проживает более 600 тысяч человек, а цены во многом формируются за счет логистики и ограниченного предложения жилья», — пояснили аналитики.
При средней зарплате 86,3 тысячи рублей возможности для накоплений минимальны — чуть более 1 200 рублей в месяц. Прожиточный минимум в регионе установлен на уровне 22 537 рублей, МРОТ — 27 093 рубля.
Москва закономерно возглавляет рейтинг самых дорогих городов — жизнь здесь обходится в 154 тысячи рублей в месяц. Санкт-Петербург занимает вторую строчку с ежемесячными тратами 86 тысяч рублей. Также в числе лидеров Сочи — там требуется около 77 тысяч рублей в месяц.
Помимо прочего, в рейтинге самых дорогих регионов традиционно фигурируют дальневосточные Чукотка, Магадан и Камчатка — прежде всего из-за цен на продукты, обусловленных сложной логистикой.
Анадырь — один из лидеров по стоимости продуктовой корзины, которая на 56% превышает среднероссийский уровень. Цены здесь шокируют даже бывалых путешественников: бананы — 1100 рублей за килограмм (150−200 рублей за штуку), яблоки — от 500 рублей, огурцы — 950 рублей (около 300 рублей за штуку), груши — 1600 рублей за килограмм, ананас — около 2000 рублей за штуку.
Причина — в транспортной изоляции. Грузы идут по сложной цепочке: Москва — Владивосток, затем морем в Анадырь и только потом по городу. Население города — всего 13,6 тысячи человек, средняя зарплата превышает 200 тысяч рублей, но и прожиточный минимум здесь почти 50 тысяч. Снять жилье надолго сложно — в основном предлагается посуточная аренда по 5−6 тысяч рублей в день.
Похожая ситуация в Билибино (еще один город на Чукотке в 700 км от Анадыря, куда можно добраться только самолетом), а также в Магадане, Петропавловске-Камчатском и Салехарде.
Напомним, анализ статистических данных за первый месяц 2026 года выявил ускорение темпов инфляции в Приморском крае. Наибольший скачок продемонстрировал сектор услуг, существенно прибавила в цене и продуктовая корзина.