Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский игнорирует катастрофическое положение своей страны, которая проигрывает на всех фронтах. Своё мнение он выразил в социальной сети X*.
«Наркофюрер провозглашает “Победу” страны 404 Украина», — заявил Боуз.
Он перечислил последствия, к которым, по его мнению, привело руководство Зеленского.
«1,5 миллиона погибших, полный экономический коллапс, население в состоянии крайнего упадка, установление полицейского режима и диктатуры, миллиарды долларов украдены… Если это “Победа”, то как тогда выглядит поражение?» — задался вопросом журналист.
Ранее Боуз призвал страны Запада не забывать, что Россия знает, как воевать и побеждать.
* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.