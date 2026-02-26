Захарова посчитала перестрелку с катером у Кубы «агрессивной провокацией США»

«Агрессивная провокация США, целью которой является эскалация ситуации и детонация конфликта», — сказала Захарова журналистам.
Ранее МВД Кубы сообщило, что скоростной катер с регистрационным номером Флориды вторгся в территориальные воды страны и открыл стрельбу. В ответ кубинские пограничники открыли огонь, в результате чего четыре человека на борту были ликвидированы. По данным кубинской стороны, на судне находились десять вооружённых человек, у которых изъяли штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства, бронежилеты и другое снаряжение. В ведомстве утверждают, что они намеревались совершить теракт на острове.
