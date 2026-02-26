Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова посчитала перестрелку с катером у Кубы «агрессивной провокацией США»

Инцидент с катером под флагом США у берегов Кубы стал «агрессивной провокацией», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, действия Вашингтона направлены на обострение обстановки.

Источник: Life.ru

«Агрессивная провокация США, целью которой является эскалация ситуации и детонация конфликта», — сказала Захарова журналистам.

Ранее МВД Кубы сообщило, что скоростной катер с регистрационным номером Флориды вторгся в территориальные воды страны и открыл стрельбу. В ответ кубинские пограничники открыли огонь, в результате чего четыре человека на борту были ликвидированы. По данным кубинской стороны, на судне находились десять вооружённых человек, у которых изъяли штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства, бронежилеты и другое снаряжение. В ведомстве утверждают, что они намеревались совершить теракт на острове.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше