Захарова посчитала перестрелку с катером у Кубы «агрессивной провокацией США»

Ранее МВД Кубы сообщило, что скоростной катер с регистрационным номером Флориды вторгся в территориальные воды страны и открыл стрельбу. В ответ кубинские пограничники открыли огонь, в результате чего четыре человека на борту были ликвидированы. По данным кубинской стороны, на судне находились десять вооружённых человек, у которых изъяли штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства, бронежилеты и другое снаряжение. В ведомстве утверждают, что они намеревались совершить теракт на острове.