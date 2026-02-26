В МИД РФ прокомментировали инцидент с катером около Кубы

Напомним, 25 февраля катер под флагом Америки незаконно вторгся в территориальные воды Кубы и подплыл к берегам провинции Вилья-Клара. Пограничники острова сразу же отправились к судну, чтобы выяснить цель визита. Однако, как только они подобрались ближе, незваные гости начали стрелять. В ответ на это сотрудники погранслужбы тоже открыли огонь. В результате на катере были ликвидированы четыре человека.