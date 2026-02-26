В МИД РФ прокомментировали инцидент с катером около Кубы

Происшествие с катером, вторгшимся под флагом США в территориальные воды Кубы, является агрессивной провокацией Вашингтона для эскалации ситуации. Такое мнение высказала в беседе с ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Агрессивная провокация США, целью которой является эскалация ситуации и детонация конфликта», — заявила дипломат.
Напомним, 25 февраля катер под флагом Америки незаконно вторгся в территориальные воды Кубы и подплыл к берегам провинции Вилья-Клара. Пограничники острова сразу же отправились к судну, чтобы выяснить цель визита. Однако, как только они подобрались ближе, незваные гости начали стрелять. В ответ на это сотрудники погранслужбы тоже открыли огонь. В результате на катере были ликвидированы четыре человека.
К слову, в администрации США уже дали ответ на этот инцидент. Как заявил американский госсекретарь Марко Рубио, Вашингтон не имеет отношение к этому ЧП.