Лебедев: в Харьковской области уничтожен состав с военной техникой ВСУ

В Харьковской области нанесен удар по железнодорожному составу, перевозившему военную технику ВСУ, сообщил в четверг в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«На железнодорожной станции Барвенково был уничтожен состав с военной техникой», — написал он.
Координатор подполья сообщил также о нанесении удара по пункту временной дислокации и полевому складу украинских боевиков в районе села Новый Бурлук.
«Поражение этого объекта подрывает возможности украинских сил по оперативному развертыванию», — отметил Лебедев.
Данных о потерях ВСУ в результате поражения места скопления украинских боевиков под Новым Бурлуком нет.
Ранее координатор подполья сообщил о нанесении удара по расположению одного из артиллерийских подразделений ВСУ в районе харьковского города Чугуев. По информации Лебедева, в результате удара уничтожены не менее трех самоходных артиллерийских установок натовского образца. Также стало известно о поражении склада с беспилотниками противника в районе Чугуева.