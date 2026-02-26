Лебедев: в Харьковской области уничтожен состав с военной техникой ВСУ

Ранее координатор подполья сообщил о нанесении удара по расположению одного из артиллерийских подразделений ВСУ в районе харьковского города Чугуев. По информации Лебедева, в результате удара уничтожены не менее трех самоходных артиллерийских установок натовского образца. Также стало известно о поражении склада с беспилотниками противника в районе Чугуева.