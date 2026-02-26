Белоруссия заявила о провале политики ЕС по «отрыву» от Москвы

По его словам, именно курс на «отрыв» Белоруссии от России стал ключевым фактором ухудшения отношений. Дипломат отметил, что снятие этого вопроса с повестки могло бы придать импульс равноправному диалогу между сторонами.
Панасюк подчеркнул, что сохранение нынешней линии, по его оценке, наносит ущерб не только двусторонним контактам, но и безопасности в Европе в целом.
Он также заявил, что такая политика ведет к снижению доверия со стороны белорусского общества, которое, как утверждает дипломат, в большинстве поддерживает развитие связей с Россией. По его словам, это осложняет возможности для нормализации отношений с Евросоюзом.
Отдельно Панасюк отметил, что подобные выводы, по его утверждению, подтверждаются социологическими исследованиями европейских аналитических центров. Он добавил, что каждый недружественный шаг, по его мнению, отдаляет белорусское общество от ЕС, в том числе молодежь, и сокращает пространство для сотрудничества.
