Politico: советники Трампа считают выгодным, чтобы Израиль первым атаковал Иран

Советники президента США Дональда Трампа считают выгодным сценарий, при котором Израиль первым нанесет удар по Ирану. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.
По данным газеты, в окружении главы Белого дома обсуждается вариант, при котором израильская атака спровоцирует ответ Тегерана. Это, как полагают собеседники издания, даст Вашингтону дополнительные основания для вмешательства. При этом наиболее вероятным сценарием называют совместные действия США и Израиля.
«В администрации и вокруг нее есть мнение, что политически будет выгоднее, если первым начнет Израиль, на что иранцы ответят тем же и дадут нам больше поводов действовать», — сообщил источник Politico.
Собеседники также утверждают, что в Белом доме рассматривают удары по ядерным объектам Ирана. В числе обсуждаемых вариантов называют и ликвидацию верховного лидера страны Али Хаменеи.
Немногим ранее о ситуации вокруг Ирана высказался вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает на дипломатическое решение. При этом, по его словам, у администрации есть и другие варианты действий. В Белом доме подчеркивают, что Иран не должен обладать ядерным оружием.