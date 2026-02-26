Politico: советники Трампа считают выгодным, чтобы Израиль первым атаковал Иран

Немногим ранее о ситуации вокруг Ирана высказался вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает на дипломатическое решение. При этом, по его словам, у администрации есть и другие варианты действий. В Белом доме подчеркивают, что Иран не должен обладать ядерным оружием.