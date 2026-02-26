Ким Чен Ын заявил о полном отказе от связей с Южной Кореей

Лидер КНДР отметил, что две страны даже в ООН зарегистрированы отдельно, а не как одно государство.
«Мы сделаем постоянным нынешнее состояние, при котором полностью устранены условия для связей с Южной Кореей, и ни при каких обстоятельствах не будем возрождать искажённое прошлое», — цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.
Лидер КНДР подчеркнул, что в отношениях с Южной Кореей «ничего не осталось», а если и осталось, то лишь «холодный расчёт», исходящий из национальных интересов КНДР, и «решительное реагирование».
«Пока Южная Корея не может выйти из геополитических условий, при которых она граничит с нами, единственный путь для неё безопасно существовать — отказаться от всего, связанного с нами, и не трогать нас», — пояснил Ким Чен Ын.
Он добавил, что КНДР не будет терпеть любые конфронтационные действия Сеула или посягательства на суверенитет и конституционные права. Также правительство КНДР не собирается «цепляться за диалог и сотрудничество» с Южной Кореей, которые на протяжении долгого времени доказали свою нереалистичность.
«Наша решимость и воля рассматривать Южную Корею как полностью враждебное государство, как вечного врага, являются твёрдыми и окончательными», — заявил Ким Чен Ын.
По его словам, «динамическая конфигурация Корейского полуострова», сформированная государством, обладающим ядерным оружием, то есть КНДР, никак не изменится, с кем бы Сеул ни вступал в союз. Поэтому Южной Корее стоит отказаться от «невозможно иллюзии» изменить нынешний статус КНДР и прекратить «ненужные действия», способные нарушить сохраняющуюся стабильность.