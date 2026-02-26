В Омской области разрабатывают новый закон о культуре

В четверг, 26 февраля, в Законодательном Собрании был рассмотрен проект областного закона «О культуре в Омской области», разработанный по поручению Губернатора Виталия Хоценко. Теперь документ будет направлен на дальнейшее обсуждение в профильных комитетах. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Документ охватывает основные направления культуры, включая культурно-досуговую деятельность, книгоиздание, любительское художественное творчество, театральное, музыкальное, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, кинематографию, эстетическое воспитание и художественное образование.
Законопроект предусматривает разграничение полномочий органов власти в сфере культуры, закрепление норм государственной поддержки отрасли и определение механизмов реализации приоритетных направлений её развития. Особое внимание уделяется поддержке организаций культуры и творчески одарённых граждан.
Проект получил широкую поддержку как среди профессионалов, так и среди общественности. Его обсуждение прошло с участием деятелей культуры, общественных организаций и в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия».
Председатель Законодательного Собрания Александр Артёмов выразил благодарность Губернатору Виталию Хоценко за инициативу участия региона в конкурсе за звание Культурной столицы России, за победу в голосовании и за разработку отраслевого закона.
Он отметил, что принятие закона символично, поскольку оно происходит в год, когда Омская область носит статус Культурной столицы страны, и закладывает правовые основы для сохранения и приумножения её культурного наследия.