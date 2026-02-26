Зеленский заявил о «победе» Украины в конфликте с Россией

Ранее Зеленский заявлял о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он также подчеркивал необходимость давления со стороны США и стран Европы для завершения конфликта. Кроме того, украинский лидер говорил о готовности к компромиссам и переговорам по вопросам территориальных претензий.