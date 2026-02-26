Россия не смогла захватить территорию Украины и изменить геополитический курс страны. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
По его словам, Москва «не победила» и не смогла заменить украинский флаг своим. Зеленский подчеркнул, что Киев сохранил независимость и свободу, назвав это победой для страны.
Украинский лидер отметил, что считает важным сохранение прежнего внешнеполитического курса и заявил, что гордится этим результатом.
Ранее Зеленский заявлял о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он также подчеркивал необходимость давления со стороны США и стран Европы для завершения конфликта. Кроме того, украинский лидер говорил о готовности к компромиссам и переговорам по вопросам территориальных претензий.
