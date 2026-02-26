«‎Они сетуют»: Европейских лидеров призвали срочно наладить канал связи с Кремлём

В материале отмечается, что европейские лидеры сетуют на решение не допускать их к переговорам между Москвой и Вашингтоном о будущем Киева. Однако авторы статьи подчёркивают, что, отказываясь от взаимодействия с РФ, Брюссель сам исключает себя из мирного процесса.
«Если Европа хочет, чтобы её воспринимали всерьёз и доверили ей важную роль, для начала явно следует наладить прямой канал связи с Кремлём», — говорится в публикации.
Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что новый раунд трёхсторонних переговоров России, Украины и США может пройти в ближайшие 10 дней. Речь идёт о встрече украинской и российской делегаций с участием самого Уиткоффа, Джареда Кушнера и их команд.
