«‎Они сетуют»: Европейских лидеров призвали срочно наладить канал связи с Кремлём

Европейскому союзу необходимо восстановить прямой диалог с Россией, если он рассчитывает участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает портал UnHerd.

Источник: Life.ru

В материале отмечается, что европейские лидеры сетуют на решение не допускать их к переговорам между Москвой и Вашингтоном о будущем Киева. Однако авторы статьи подчёркивают, что, отказываясь от взаимодействия с РФ, Брюссель сам исключает себя из мирного процесса.

«Если Европа хочет, чтобы её воспринимали всерьёз и доверили ей важную роль, для начала явно следует наладить прямой канал связи с Кремлём», — говорится в публикации.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что новый раунд трёхсторонних переговоров России, Украины и США может пройти в ближайшие 10 дней. Речь идёт о встрече украинской и российской делегаций с участием самого Уиткоффа, Джареда Кушнера и их команд.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

