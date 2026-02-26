В материале отмечается, что европейские лидеры сетуют на решение не допускать их к переговорам между Москвой и Вашингтоном о будущем Киева. Однако авторы статьи подчёркивают, что, отказываясь от взаимодействия с РФ, Брюссель сам исключает себя из мирного процесса.