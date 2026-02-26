Провал или успех: итоги первой поездки Фридриха Мерца в Китай

Мерц во время визита в Китай выразил готовность к усилению связей двух стран по всем направлениям, «где это возможно», пишет РБК со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он добавил, что между странами есть сложности, но за последние несколько десятков лет между КНР и ФРГ возникли крепкие связи.