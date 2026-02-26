Провал или успех: итоги первой поездки Фридриха Мерца в Китай

Планы Мерца, заявленные перед визитом в КНР
Китай и Германию связывают крепкие торговые отношения. В 2025 году товарооборот между странами превысил 250 млрд евро. КНР теперь является главным торговым партнером ФРГ, обойдя США. С американцами торговый оборот у Германии ниже — 240 млрд евро.
Перед поездкой канцлер заявлял, что во время общения с представителями китайских властей намерен поднять тему «избыточных производственных мощностей», которые, как считают в ФРГ, могут угрожать существованию германских предприятий, наряду со специальным занижением курса юаня и политикой субсидирования.
Фридрих Мерц также подчеркивал, что его волнует дефицит торгового баланса ФРГ с Китаем, который с 2020 года вырос в четыре раза.
До визита в Китай Мерц также акцентировал внимание на позиции Германии по сложным отношениям Тайваня и КНР. Он заверил, что правительство Германии придерживается политики «одного Китая», но добавил, что конкретная форма ее реализации определяется германскими властями самостоятельно.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян до переговоров говорил, что сотрудничество КНР и Германии должно распространяться не только на автомобильную и химическую промышленность, но и на биофармацевтику и искусственный интеллект. Он уточнил, что конкуренция ФРГ и Китая должна быть «честной и прозрачной», сообщает ТАСС.
Мерц во время визита в Китай выразил готовность к усилению связей двух стран по всем направлениям, «где это возможно», пишет РБК со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он добавил, что между странами есть сложности, но за последние несколько десятков лет между КНР и ФРГ возникли крепкие связи.
В состав немецкой делегации для визита в Китай включили около 30 топ-менеджеров крупных германских компаний, таких как Siemens, Volkswagen и BMW, пишет Bloomberg.
Итоги визита
В программу поездки вошли переговоры Мерца с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.
Си Цзиньпин по итогам встречи с Мерцем заявил, что связи второй и третьей экономик мира, к которым относятся Китай и Германия по оценке Международного валютного фонда, оказывают влияние на весь мир. Глава КНР призвал Берлин укреплять стратегическое партнерство, но выразил надежду, что Европа будет проявлять инициативу в сотрудничестве с Китаем. Си также заверил, что КНР поддерживает стремление европейских стран к самостоятельности, сообщает агентство «Синьхуа».
Мерц обратился к китайским властям с просьбой о содействии в разрешении украинского кризиса. «Голос Китая слышен во всем мире, а его решения имеют большое значение. Но из этого также вытекает ответственность», — цитирует канцлера РИА Новости.
Мерц добавил, что Пекин способен влиять на Москву, так как сигналы из Китая в Кремле воспринимают очень серьезно.
Си Цзиньпин в ответ заявил, что конфликт на Украине следует решать путем диалога. Он отметил, что при заключении мирных соглашений необходимо учитывать озабоченности всех сторон.
По данным Reuters, по итогам визита Мерца было заключено пять соглашений. КНР и ФРГ договорились о ведении совместной борьбе с изменением климата и переходе к зеленой экономике, подписали документы о проведении профилактики заболеваний животных, торговле птицей и условились о сотрудничестве в области футбола и настольного тенниса.
Из Китая германский канцлер возвращается в Берлин, но через несколько дней он полетит в США на переговоры с Дональдом Трампом, который может быть недоволен его сближением с КНР, сообщает Bloomberg.
Как эксперты оценивают визит Мерца
По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО МГИМО Артема Соколова, визит Мерца отвечает внешнеполитическим и экономическим интересам ФРГ. В беседе с «Ведомостями» он уточнил, что в торговле между двумя странами стал заметен дисбаланс — Берлин закупает все больше товаров, произведенных в КНР. Также страны конфликтуют из-за электромобилей — немцы упрекают китайцев в недобросовестной конкуренции из-за низких цен.
Эксперт обратил внимание, что Мерц во время визита в Китай не преминул упомянуть украинский кризис — политик попросил Китай оказать влияние на Россию. Соколов подчеркнул, что китайские власти встречают попытки повлиять на их внешнеполитическую позицию негативно, поэтому в данном случае немцы оказались в статусе «просящих». Эксперт отметил, что Мерц во время визита в Китай вел себя самоуверенно, но такой стиль не подходит для ведения диалога с партнерами Берлина вне НАТО.
Руководитель центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов добавил, что Китай настроен на расширение сотрудничества с Германией в области высоких технологий, в вопросах технического обновления предприятий судостроения и химической промышленности.
Собеседник «Ведомостей» напомнил, что в марте текущего года КНР определит план 15-й пятилетки, основным направлением которого уже называют развитие реального сектора экономики, а не финансовых услуг и цифровой отрасли.
Эксперт объяснил, что Китай на этом фоне будет способствовать переносу производства немецких промышленных предприятий на регионы КНР. Ломанов отмечает, что теперь Пекин видит в Европе приоритетного партнера, так как отношения с США становятся проблемными.