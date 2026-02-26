Еще один бывший мэр Владивостока отдает имущество по суду

Виталий Веркеенко занимал должность мэра с 2017 по 2018 год. Экс-градоначальник запомнился, в первую очередь, конфликтом с местными элитами. Уходя, Веркеенко заявил, что у него «есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации». Сейчас Веркеенко, предположительно, проживает в Японии.