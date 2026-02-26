Еще один бывший мэр Владивостока отдает имущество по суду

Суд обязал компанию бывшего мэра Владивостока Виталия Веркеенко вернуть два участка городу Артему. Эти земли незаконно находились под контролем ООО «Технохолдинг Сумотори».
Арбитражный суд Приморского края установил факт незаконного присвоения земельных участков по адресу улица 1-я Рабочая, 91. Земельный надзор наведался на место и подтвердил факт использования земли незаконным путем.
Территория, указанная в официальной документации, была гораздо меньше той, что занял холдинг. «Сумотори» успел возвести на участке бетонное основание и ограждение.
Игнорируя предписания администрации города, представители бизнеса уклонялись от добровольного освобождения спорных участков. Теперь же землю придется вернуть, а заборы и бетонную площадку снести.
Отметим, что Виталий Веркеенко является держателем контрольного пакета акций (около 66%) в компании «Сумотори», которая завершила минувший год с чистой прибылью, превысившей 6,9 миллиона рублей.
Виталий Веркеенко занимал должность мэра с 2017 по 2018 год. Экс-градоначальник запомнился, в первую очередь, конфликтом с местными элитами. Уходя, Веркеенко заявил, что у него «есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации». Сейчас Веркеенко, предположительно, проживает в Японии.