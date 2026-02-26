С бывшего советника экс-губернатора Новосибирской области сняли судимость

Речь идет об уголовном деле, приговор по которому бизнесмену вынесли в марте 2025 года. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) и присудили три года условно с испытательным сроком 1,5 года и штрафом в размере 600 тыс. руб. Как ранее сообщали в прокуратуре, обвиняемый и председатель ДНТ, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обманув сотрудников мэрии и Росреестра, незаконно приобрели право на земельный участок стоимостью 18 млн руб. Он был выделен властями города для ведения садоводства и огородничества.