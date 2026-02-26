Ричмонд
Прокурор Воронежа Николай Остапенко ушел в отставку

Николай Остапенко покинул пост прокурора Воронежа, который занимал с октября 2023 года. Как сообщил «Ъ-Черноземье» источник в правоохранительных органах, он уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Источник: Коммерсантъ

На сайте облпрокуратуры сказано, что прокурор облцентра находится «в стадии назначения». Представители надзора не прокомментировали кадровые изменения.

Николай Остапенко родился в 1976 году. Получил юридическое образование в Кыргызско-Российском Славянском университете (сегодня — Киргизско-российский славянский университет имени Бориса Ельцина), окончив вуз в 2000 году. В 2001-м начал работать в органах прокуратуры. До 2021 года занимал должности помощника, старшего помощника Лискинского межрайонного прокурора Воронежской области, заместителя Острогожского межрайонного прокурора. Женат, воспитывает четырех детей.

С 2021 года Николай Остапенко руководил прокуратурой Первомайского района Крыма. На посту прокурора Воронежа сменил Анатолия Толстихина из Биробиджана.

Одним из громких дел с участием Николая Остапенко стало взыскание с бывшего вице-мэра Воронежа Марины Плиевой 15 млн руб., полученных от незаконной коммерческой деятельности. Центральный райсуд удовлетворил соответствующий иск прокурора города, затем решение устояло в апелляции и в кассации.

