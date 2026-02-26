Путин заявил о запуске мощнейшего синхротрона в Сибири

От существующих аналогов новый комплекс отличает принадлежность к поколению 4+. Это означает, что яркость пучка здесь будет самой высокой в мире, что открывает уникальные перспективы для разработки новых лекарств, создания современных материалов и исследований в области химии, физики и биологии.