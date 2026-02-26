Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт оценил, когда Иран создаст способные долететь до США ракеты

Для разработки и выпуска ракет, способных достичь территории США, Ирану потребуется около десятилетия. Сейчас в арсенале Тегерана нет ракет, способных поражать цели на таком расстоянии. Такое мнение NEWS.ru высказал доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседник NEWS.ru уточнил, что сейчас ракеты иранского производства могут преодолевать расстояние в две-три тысячи километров. Эксперт считает, что на их основе Исламская Республика способна создать оружие, которое сможет поражать цели на расстоянии вдвое-втрое больше.

Сивков добавил, что перед иранскими военными разработчиками, в случае создания дальнобойной ракеты, стоит сложная задача — требуется, чтобы средство поражения могло преодолеть центральные области Евразии, расстояние в пределах 12 тысяч километров.

«В ближайшей перспективе, это в пределах 5−10 лет, такая ракета у Ирана вряд ли появится», — резюмировал эксперт.

26 февраля в Женеве проходит встреча представителей Ирана и США. Они обсудят ядерную программу Исламской Республики. Встреча является уже третьим раундом переговоров.

Белый дом продолжает угрожать Тегерану нанесением удара в случае отказа от заключения ядерной сделки. Вашингтон уже сосредоточил на Ближнем Востоке свои военные силы. Иран в ответ заявляет, что даже «ограниченный удар» США будет расценивать как акт агрессии.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше