Эксперт оценил, когда Иран создаст способные долететь до США ракеты

Собеседник NEWS.ru уточнил, что сейчас ракеты иранского производства могут преодолевать расстояние в две-три тысячи километров. Эксперт считает, что на их основе Исламская Республика способна создать оружие, которое сможет поражать цели на расстоянии вдвое-втрое больше.
Сивков добавил, что перед иранскими военными разработчиками, в случае создания дальнобойной ракеты, стоит сложная задача — требуется, чтобы средство поражения могло преодолеть центральные области Евразии, расстояние в пределах 12 тысяч километров.
«В ближайшей перспективе, это в пределах 5−10 лет, такая ракета у Ирана вряд ли появится», — резюмировал эксперт.
Белый дом продолжает угрожать Тегерану нанесением удара в случае отказа от заключения ядерной сделки. Вашингтон уже сосредоточил на Ближнем Востоке свои военные силы. Иран в ответ заявляет, что даже «ограниченный удар» США будет расценивать как акт агрессии.