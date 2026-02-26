Принцип «Закон и порядок» закрепляется в Конституции

По его словам, документ обсуждался открыто в течение шести месяцев. Через порталы E-Otinish и eGov поступило более 10 тысяч предложений. В составе Конституционной комиссии, созданной Указом Президента, работало около 130 экспертов.
В новой Конституции сохраняется баланс между институтами власти, реализуется формула «Сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство». Кроме того, принципы «Справедливого Казахстана» и «Закон и порядок» закрепляются на конституционном уровне.
«Верховенство закона — это фундамент справедливого государства. То, что удерживает общество чистым, — это намерение и порядок. Уважение закона — это уважение к нашему будущему», — подчеркнул он.
Помощник Президента отметил, что республиканский референдум, который состоится 15 марта, является важным историческим этапом для развития страны.
«Это не просто политический выбор, это ответственный шаг, сделанный для нашего будущего», — сказал Арман Кырыкбаев.